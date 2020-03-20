Метеоновости
На отдельных участках рек возможны появления кратковременных ледяных образований
По состоянию на 20 марта на реках преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-15 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки наблюдается на Немане у г. Столбцы и у г. Гродно, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Соже у г. Гомель и Припяти у г. Пинск.
На Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.
Температура воды в реках и водоемах составляет +1.0-+7.4°С.
В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды.
В связи с понижением температуры воздуха на отдельных участках рек возможны появления кратковременных ледяных образований.
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▪ Опубликовано 20.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34835
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