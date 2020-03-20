На отдельных участках рек возможны появления кратковременных ледяных образований

По состоянию на 20 марта на реках преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-15 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки наблюдается на Немане у г. Столбцы и у г. Гродно, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Соже у г. Гомель и Припяти у г. Пинск.

На Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Температура воды в реках и водоемах составляет +1.0-+7.4°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды.

В связи с понижением температуры воздуха на отдельных участках рек возможны появления кратковременных ледяных образований.