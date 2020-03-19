Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 марта. Облачно с прояснениями. В отдельных районах республики небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +8..+14°С, по югу до +16°С. В Минске: Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный, северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +8..+10°С, днем +9..+11°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 19.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34829 | Новости в RSS.

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