Прогноз погоды по Беларуси на день 18 марта

Постепенное увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°C, по юго-западу +15..+17°C.

В Минске:без осадков. Ветер юго-западный от умеренного до порывистого. Температура воздуха утром -2..+1°C, днем +11..+13°C, вечером +6..+9°C.