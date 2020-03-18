Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 18 марта
Постепенное увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°C, по юго-западу +15..+17°C.
В Минске:без осадков. Ветер юго-западный от умеренного до порывистого. Температура воздуха утром -2..+1°C, днем +11..+13°C, вечером +6..+9°C.
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▪ Опубликовано 18.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34828 | Новости в RSS.
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