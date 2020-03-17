Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 марта

18 марта в республике в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, и только в дневные часы по Витебской области скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями преимущественно без осадков погода, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер юго-западный умеренный, днем до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+4°С, максимальная днем +8..+14°С, по юго-западу воздух прогреется до +15..+17°С.

19 марта погоду обусловит малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северной половине, утром и днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +1..+7°С, днем в основном +6..+13°С, по югу +14..+16°С.

20 марта ночью сохранится влияние малоактивного фронта, смещающегося в сторону Украины. Днем в пятницу погоду будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, на север Беларуси переместится атмосферный фронт со Скандинавского полуострова. Ночью в отдельных районах, днем по северу страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, в северных районах до порывистого. Температура воздуха ночью ожидается -3..+4°С, при прояснениях до -5°С, днем +5..+12°С.