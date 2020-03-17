Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах составляет 0,9-5,5°С
По состоянию на 17 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки наблюдается на большем протяжении Немана, Днепра, Припяти, отдельных участках Западной Двины, Березины и Сожа.
На Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.
Температура воды в реках и водоемах составляет 0,9-5,5°С.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению, на Немане у г. Гродно уровень воды опустится ниже отметки лимитирующей судоходство.
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▪ Опубликовано 17.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34825
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