Температура воды в реках и водоемах составляет 0,9-5,5°С

По состоянию на 17 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки наблюдается на большем протяжении Немана, Днепра, Припяти, отдельных участках Западной Двины, Березины и Сожа.

На Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Температура воды в реках и водоемах составляет 0,9-5,5°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению, на Немане у г. Гродно уровень воды опустится ниже отметки лимитирующей судоходство.