Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 марта

17 марта ночью на большей части территории, а днем по юго-востоку Беларуси погоду будет определять фронтальный раздел. В дневные часы во многих районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, а днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу +11..+14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

18 марта в республике сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, только в дневные часы в крайних северных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской области пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, по северной половине республики порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу воздух прогреется до +17°С.

19 марта погоду будет формировать малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Ночью преимущественно по северной половине, а утром и днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +6..+13°С, по югу +14..+16°С.