Температура воды в реках и водоемах понизилась и находится в пределах от 0,4°С до 5,2°С

В истекший период (14-15 марта) на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровень воды достиг отметки выхода воды на пойму.

По состоянию на 16 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки сохраняется на Вилии, Днепре, Западной Двине у г. Верхнедвинск, Немане у г. Столбцы и Соже у г. Гомель. На остальном протяжении Западной Двины, Немана и Сожа, а также на Березине и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см.

На Вилии у д. Стешицы, притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны и на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Температура воды в реках и водоемах понизилась и находится в пределах от 0,4°С до 5,2°С.

В ближайшие сутки на реках будут отмечаться колебания уровней воды, температура воды существенно не изменится.