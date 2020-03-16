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Температура воды в реках и водоемах понизилась и находится в пределах от 0,4°С до 5,2°С
В истекший период (14-15 марта) на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровень воды достиг отметки выхода воды на пойму.
По состоянию на 16 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки сохраняется на Вилии, Днепре, Западной Двине у г. Верхнедвинск, Немане у г. Столбцы и Соже у г. Гомель. На остальном протяжении Западной Двины, Немана и Сожа, а также на Березине и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см.
На Вилии у д. Стешицы, притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны и на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.
Температура воды в реках и водоемах понизилась и находится в пределах от 0,4°С до 5,2°С.
В ближайшие сутки на реках будут отмечаться колебания уровней воды, температура воды существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 16.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34820
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