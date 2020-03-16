Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 марта Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по северо-западу местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах Витебской, Гродненской и Минской областей сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+10°С. В Минске: без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром -2..-4°С, днем +6..+8°С, вечером +2..+4°С.

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▪ Опубликовано 16.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34819 | Новости в RSS.

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