Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 марта Ожидается холодная погода. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный по востоку до порывистого. Максимальная температура воздуха 0..+6 °С. В Минске: без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -4..-5°С, днем +2..+4°С, вечером -1..+1°С.

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▪ Опубликовано 15.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34817 | Новости в RSS.

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