Метеоновости

Прогноз по республике на день 14 марта Облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные осадки (в основном мокрый снег), местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+6°C, в течение дня понижение до -1..-5°C. В Минске:кратковременные осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 80-90%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха 0..+1°C, днем 0..-2°C, вечером -3..-5°C.

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▪ Опубликовано 14.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34815 | Новости в RSS.

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