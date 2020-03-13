Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

13 марта (пятница) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью и утром по северу 21-24 м/с, в отдельных районах по Витебской области до 25 м/с. По Минску: 13 марта (пятница) в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 14 марта (суббота) ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с (в Минске утром и днем порывы до 15-20 м/с).

Оранжевый уровень опасности.