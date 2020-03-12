Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 марта

13 марта ночью и утром погоду будет определять атмосферный фронт, днем -неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих районах страны, днем местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный сильный порывистый, ночью и утром в отдельных районах Витебской области очень сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1, +5°С, максимальная днем +5 +11°С. Атмосферное давление будет расти.

14 марта республика окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с северо-запада Европы, вслед за которой начнет поступать холодная воздушная масса. Похолодает. Во многих районах страны осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, ночью по западу, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -3, +4°С, днем по юго-востоку до +6°С.

15 марта ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы, днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, в основном по юго-восточной половине, кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, по востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -4 -9°С, днем -1, +5°С, по западу до +7°С.