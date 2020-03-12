Температура воды в реках и водоемах составляет 3,0-6,8°С

По состоянию на 12 марта рост уровней воды наблюдается на Западной Двине, Днепре, Соже, Припяти и в верховье Вилии с интенсивностью 1-23 см за сутки. На Немане, Березине и Вилии у д. Михалишки отмечается спад (1-8 см за сутки) уровней воды и ровный их ход.

На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды на 9 см превышает отметку выхода воды на пойму.

Температура воды в реках и водоемах составляет 3,0-6,8°С.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, температура воды понизится.