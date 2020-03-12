Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 марта Облачно с прояснениями. На значительной части территории страны дожди. Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +7..+13°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем +9..+11°С, вечером +6..+8°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 12 марта»

▪ Опубликовано 12.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34802 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 12 марта».