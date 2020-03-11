Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах составляет 3,0-6,8°С
В истекшие сутки на Немане у г. Гродно уровень воды превысил отметку лимитирующую судоходство.
По состоянию на 11 марта рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-30 см наблюдается на всем протяжении Западной Двины, Днепра и Сожа, Березине на участке Березино – Бобруйск, Припяти ниже г. Пинск и Немане у г. Гродно.
На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.
Температура воды в реках и водоемах составляет 3,0-6,8°С.
В ближайшие сутки рост уровней воды на большинстве рек сохранится, температура воды существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 11.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34799
▪ Условия републикации «Температура воды в реках и водоемах составляет 3,0-6,8°С».