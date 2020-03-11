Прогноз погоды по Беларуси на день 11 марта

Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. В утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом на западный порывистый, по западной половине страны сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +6..+12°C.

Сегодня в Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +3..+5°C, днем +6..+8°C, вечером +5..+6°C.