Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 11 марта
Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. В утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом на западный порывистый, по западной половине страны сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +6..+12°C.
Сегодня в Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +3..+5°C, днем +6..+8°C, вечером +5..+6°C.
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▪ Опубликовано 11.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34798 | Новости в RSS.
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