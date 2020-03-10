Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 марта

11 марта ночью по западу, днем во многих районах Беларуси погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем на большей части территории республики дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный, с переходом на западный умеренный, днем порывистый, по западной половине сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, при прояснениях 0..-2°С; максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем слабо расти.

В последующие двое суток ожидается ветреная погода.

12 марта ночью погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, преимущественно по востоку, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, ночью в северных районах возможен мокрый снег. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит -1..+4°С, днем +7..+13°С, в юго-западных районах воздух прогреется до +16°С.

13 марта в ночные часы республика еще останется под влиянием атмосферного фронта, отходящего на восток, днем с Балтийского моря начнет поступать неустойчивая и более прохладная воздушная масса. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные осадки (в виде дождя и мокрого снега). Ветер западной четверти порывистый, ночью и утром во многих районах, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит -1..+5°С, днем +4..+11°С.