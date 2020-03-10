Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах составляет 2,8-7,6°С
По состоянию на 10 марта суточная интенсивность роста уровней воды на Днепре, Соже, Западной Двине на участках исток – Витебск и Полоцк – Верхнедвинск составляет 2-32 см, на Березине, Припяти и Немане у г. Мосты – до 3 см. На остальном протяжении Западной Двины, Немана, всем протяжении Вилии отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см.
На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.
Температура воды в реках и водоемах составляет 2,8-7,6°С.
В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, на Западной Двине, Днепре и Соже интенсивность его уменьшится.
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▪ Опубликовано 10.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34794
▪ Условия републикации «Температура воды в реках и водоемах составляет 2,8-7,6°С».