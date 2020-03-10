Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Днем 11 марта (среда) по западной половине республики и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с. В дневные часы 12 марта (четверг), ночью и утром 13 марта (пятница) на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-22 м/с.
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▪ Опубликовано 10.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34792
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