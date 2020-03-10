Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Днем 11 марта (среда) по западной половине республики и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с. В дневные часы 12 марта (четверг), ночью и утром 13 марта (пятница) на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-22 м/с.

Оранжевый уровень опасности.