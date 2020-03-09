Прогноз погоды по Беларуси на 10 - 12 марта

10 марта ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние области пониженного атмосферного давления.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики кратковременные осадки, в основном дожди, днем в отдельных районах небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1 +7°С, по западу при прояснениях 0.. -2°С, максимальная днем +6..+12°С.

Атмосферное давление упадет на 1-3 мм рт. ст.

11 марта наша республика окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. ночью преимущественно по западной половине, утром и днем во многих районах республики кратковременные дожди. Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+5°С, днем +5..+12°С, по юго-западу до +14°С.

12 марта погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса, днем по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, а днем по Гродненской и Брестской областям на большей части кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью местами, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+4°С, днем +6..+13°С, в юго-западных районах до +16°С.