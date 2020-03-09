Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,8°С до 7,0°С
В истекший период (7-8 марта) на реках повсеместно наблюдался рост уровней воды.
По состоянию на 9 марта рост уровней воды продолжается на Западной Двине и Днепре с интенсивностью до 39 см за сутки, на Соже, большем протяжении Припяти и отдельных участках Немана с интенсивностью до 7 см за сутки.
На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.
Уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство на Немане у г. Гродно.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,8°С до 7,0°С.
В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, температура воды существенно не изменится.
Поделиться новостью «Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,8°С до 7,0°С»
▪ Опубликовано 09.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34786
▪ Условия републикации «Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,8°С до 7,0°С».