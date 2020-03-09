Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,8°С до 7,0°С

В истекший период (7-8 марта) на реках повсеместно наблюдался рост уровней воды.

По состоянию на 9 марта рост уровней воды продолжается на Западной Двине и Днепре с интенсивностью до 39 см за сутки, на Соже, большем протяжении Припяти и отдельных участках Немана с интенсивностью до 7 см за сутки.

На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

Уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство на Немане у г. Гродно.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,8°С до 7,0°С.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, температура воды существенно не изменится.