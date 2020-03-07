Прогноз на день 3 марта.7

Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений слабый. Максимальная температура воздуха днем +6..+12°C, по юго-востоку страны до +14°C.

Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха утром +3..+5°C, днем +7 +9°C, вечером +5..+7°C.