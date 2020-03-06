Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,1°С до 6,8°С

По состоянию на 6 марта на Вилии, Березине, Соже, Припяти, большем протяжении Немана, Днепра, отдельных участках Западной Двины, большинстве их притоков, а также притоках Западного Буга наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-25 см за сутки, обусловленный выпадением осадков.

На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,1°С до 6,8°С.

В ближайшие дни в уровенном и термическом режимах рек существенных изменений не ожидается.