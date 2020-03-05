Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 8 марта

6 марта погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку республики сохранится влияние фронтальных разделов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром по восточной половине осадки (дождь, мокрый снег). Днем преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах страны небольшие осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы местами туман, слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, по юго-востоку +4..+6°С; максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

7-8 марта погодные условия будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы.

7 марта будет преобладать облачная погода. На большей части территории республики кратковременные дожди. Местами туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +7..+14°С.

8 марта преимущественно облачно. Временами дожди. Местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +5..+12°С.