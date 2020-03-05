Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,0°С до 7,1°С

В истекшие сутки на Вилии у д. Стешицы уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

По состоянию на 5 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки отмечается на Немане, Днепре, Березине, Соже, Припяти, отдельных участках Западной Двины и Вилии, большинстве их притоков, а также притоках Западного Буга.

На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму на 9 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,0°С до 7,1°С.

В ближайшие сутки на реках будет отмечаться рост уровней воды, температура воды существенно не изменится.