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Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,0°С до 7,1°С
В истекшие сутки на Вилии у д. Стешицы уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.
По состоянию на 5 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки отмечается на Немане, Днепре, Березине, Соже, Припяти, отдельных участках Западной Двины и Вилии, большинстве их притоков, а также притоках Западного Буга.
На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму на 9 см.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,0°С до 7,1°С.
В ближайшие сутки на реках будет отмечаться рост уровней воды, температура воды существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 05.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34774
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