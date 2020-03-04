Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 марта

5 марта погоду будут определять активные атмосферные фронты. Будет реобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки, ночью и утром местами сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток +2..+8°С, по востоку максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти.

6 марта погоду в республике в основном будет определять поле пониженного атмосферного давления; в ночные часы по востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по востоку страны, днем в отдельных районах кратковременные осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, в юго-восточных районах ночью +3..+6°С; максимальная днем +4..+10°С, местами, преимущественно по югу, до +13°С.

7 марта скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с юга Польши. Будет облачная с прояснениями погода. Во многих районах кратковременные дожди, ночью по северу с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +5..+12°С, преимущественно по юго-востоку +13..+15°С.