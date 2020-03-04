Температура воды в реках и водоемах несколько повысилась и составляет 1,4 -7,0°С

По состоянию на 4 марта повышение уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см наблюдается на Соже, Припяти, большем протяжении Днепра, отдельных участках Немана и Березины, на отдельных их притоках, а также некоторых притоках Западной Двины и Западного Буга. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны. На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство. Температура воды в реках и водоемах несколько повысилась и составляет 1,4 -7,0°С. В ближайшие дни в уровенном и термическом режимах рек существенных изменений не произойдет.