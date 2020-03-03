Прогноз синоптиков на 4-6 марта

4 марта погоду будут определять атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы средиземноморского происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по западу, днем на большей части территории дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти, днем с переходом на западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем - +6..+12°С, по юго-востоку +13..+15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти.

5 марта республика останется в зоне атмосферного фронта, смещающегося в восточном направлении. Будет облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная - днем +4..+11°С, в юго-восточных районах +12..+14°С.

6 марта погоду в республике будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в умеренно теплой воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер восточной четверти, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..+6°С, при прояснениях до -3°С; максимальная днем - +4..+11°С, в юго-восточных районах до +13°С.