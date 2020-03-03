Температура воды в реках и водоемах постепенно повышается

По состоянию на 3 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки наблюдается на реках бассейнов Днепра, Березины, Сожа, Припяти, а также отдельных участках рек бассейнов Западной Двины, Немана и Западного Буга. На реках бассейна Вилии отмечается спад уровней воды и ровный их ход.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

Температура воды в реках и водоемах постепенно повышается и в настоящее время находится в пределах от +1,5°С до +5,8°С.

В ближайшие дни рост уровней воды на большинстве рек сохранится, температура воды будет повышаться.