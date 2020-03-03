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Температура воды в реках и водоемах постепенно повышается
По состоянию на 3 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки наблюдается на реках бассейнов Днепра, Березины, Сожа, Припяти, а также отдельных участках рек бассейнов Западной Двины, Немана и Западного Буга. На реках бассейна Вилии отмечается спад уровней воды и ровный их ход.
Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.
Температура воды в реках и водоемах постепенно повышается и в настоящее время находится в пределах от +1,5°С до +5,8°С.
В ближайшие дни рост уровней воды на большинстве рек сохранится, температура воды будет повышаться.
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▪ Опубликовано 03.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34764
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