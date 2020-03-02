Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 марта

3 марта погоду ночью будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, днем – теплая воздушная масса средиземноморского происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории дожди, днем по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем от +5°С по северу до +15°С по югу страны.

4 марта погоду будут определять атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы, перемещающиеся с Балканского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западной половине республики кратковременные дожди. По юго-востоку местами туман. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +6..+13°С, в юго-восточных районах +14..+16°С.

5 марта республика останется в зоне малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +3..+8°С, по западу +1..+2°С; днем +4..+11°С, в восточных районах +12..+15°С.