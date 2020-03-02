Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 марта
3 марта погоду ночью будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, днем – теплая воздушная масса средиземноморского происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории дожди, днем по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем от +5°С по северу до +15°С по югу страны.
4 марта погоду будут определять атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы, перемещающиеся с Балканского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западной половине республики кратковременные дожди. По юго-востоку местами туман. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +6..+13°С, в юго-восточных районах +14..+16°С.
5 марта республика останется в зоне малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +3..+8°С, по западу +1..+2°С; днем +4..+11°С, в восточных районах +12..+15°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 марта»
▪ Опубликовано 02.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34761 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 марта».