На Заславском водохранилище ледяные образования полностью разрушились

В истекший период (29 февраля-1 марта) на Заславском водохранилище ледяные образования полностью разрушились. На реках отмечался в основном рост уровней воды.

По состоянию на 2 марта повышение уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см наблюдается на всем протяжении Припяти, большем протяжении Днепра, Сожа, отдельных участках Западной Двины, Немана и Березины, большинстве их притоков и отдельных притоках Западного Буга.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие сутки существенных изменений в уровенном режиме рек не ожидается.