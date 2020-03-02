Метеоновости
На Заславском водохранилище ледяные образования полностью разрушились
В истекший период (29 февраля-1 марта) на Заславском водохранилище ледяные образования полностью разрушились. На реках отмечался в основном рост уровней воды.
По состоянию на 2 марта повышение уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см наблюдается на всем протяжении Припяти, большем протяжении Днепра, Сожа, отдельных участках Западной Двины, Немана и Березины, большинстве их притоков и отдельных притоках Западного Буга.
Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.
В ближайшие сутки существенных изменений в уровенном режиме рек не ожидается.
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▪ Опубликовано 02.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34760
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