Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 марта Облачно с прояснениями. Во многих районах осадки (в основном дождь). Ветер южный, юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +2°С до +8°С. В Минске: небольшие кратковременные осадки ( в основном дождь). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром 0.. +2°С, днем +3..+5°С, вечером +3..+4°С.

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▪ Опубликовано 01.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34756 | Новости в RSS.

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