В ближайшие дни на реках будет происходить рост уровней воды

По состоянию на 28 февраля на Чигиринском водохранилище ледяные образования полностью отсутствуют, на Заславском водохранилище вдоль берегов наблюдается ледяная каша.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см наблюдается на Западной Двине, Соже, Припяти, большем протяжении Немана, Вилии и Днепра, отдельных участках Березины, их притоках, а также притоках Западного Буга.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие дни почти повсеместно на реках будет происходить рост уровней воды.