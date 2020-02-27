Прогноз погоды по Беларуси на 28 февраля - 1 марта

28 февраля погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, а днем по Витебской области во многих районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опустится до 0..-5°С, максимальная днем повысится до 0..+6°С. Атмосферное давление будет расти.

29 февраля погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, и малоактивный атмосферный фронт, смещающийся в восточном направлении. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет скользко. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-7°С, максимальная днем будет находится в пределах от -1°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу республики.

1 марта ночью в восточной части страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, на запад республики с территории Польши переместится атмосферный фронт; в дневные часы зона атмосферного фронта распространится на большую часть страны. Ночью преимущественно по западной половине, а утром и днем на большей части территории республики пройдут осадки, в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+3°С, максимальная днем повысится до +1..+7°С.