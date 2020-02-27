Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 февраля Облачно с прояснениями. Во многих районах страны небольшие кратковременные осадки, в первую половину дня по северу умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +2°С до +8°С. В Минске: небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +1 +3°С, днем +4..+6°С, вечером 0..+2°С.

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▪ Опубликовано 27.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34747 | Новости в RSS.

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