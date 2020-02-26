Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 февраля

27 февраля погоду будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег), ночью местами сильные осадки, слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, при прояснениях до -2°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

28-29 февраля погоду в стране будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в прохладной воздушной массе.

28 февраля будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -1..+5°С.

29 февраля облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -1..+5°С.