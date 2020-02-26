На водных объектах страны существенных изменений не произойдет

По состоянию на 26 февраля тонкий ледяной покров с закраинами сохраняется лишь на Заславском и Чигиринском водохранилищах.

На реках бассейнов Западной Двины, Вилии, Западного Буга, Днепра, Сожа и Припяти преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки. На реках бассейнов Немана и Березины наблюдаются колебания уровней воды с тенденцией к понижению.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие сутки на водных объектах страны существенных изменений не произойдет.