Прогноз погоды по Беларуси на день 26 февраля

Облачно с прояснениями. По юго-востоку республики на большей части территории, на остальной территории местами пройдут осадки (в основном дожди). Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +3..+9°C.

Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь (вероятность осадков 60-70%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха утром +4..+5°C, днем +5..+7°C, вечером +4..+5°C.