Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 26 февраля
Облачно с прояснениями. По юго-востоку республики на большей части территории, на остальной территории местами пройдут осадки (в основном дожди). Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +3..+9°C.
Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь (вероятность осадков 60-70%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха утром +4..+5°C, днем +5..+7°C, вечером +4..+5°C.
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▪ Опубликовано 26.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34742 | Новости в RSS.
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