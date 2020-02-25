Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 февраля

26 февраля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +3..+9°С.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

27 февраля погоду в республике будут формировать атмосферные фронты. Ожидается облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +1..+8°С.

28 февраля погоду в стране будет обуславливать поле пониженного атмосферного давления, сформированное в прохладной воздушной массе. Поэтому будет облачно с прояснениями. Местами по стране ожидаются кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью 0..-7°С, днем 0..+7°С.