Метеоновости
В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды
В истекшие сутки, в связи с отрицательными температурами воздуха в ночные часы, по северной половине страны на отдельных участках рек появились забереги.
На Заславском и Чигиринском водохранилищах сохраняется тонкий ледяной покров с закраинами.
Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см и ровный их ход отмечается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Сожа, Припяти, отдельных участках Немана, некоторых их притоках и притоках Западного Буга. На Вилии и Березине наблюдается небольшой (1-2 см за сутки) спад уровней воды.
Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды, на Вилии у д. Стешицы уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.
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▪ Опубликовано 25.02.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34739
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