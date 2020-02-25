В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды

В истекшие сутки, в связи с отрицательными температурами воздуха в ночные часы, по северной половине страны на отдельных участках рек появились забереги.

На Заславском и Чигиринском водохранилищах сохраняется тонкий ледяной покров с закраинами.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см и ровный их ход отмечается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Сожа, Припяти, отдельных участках Немана, некоторых их притоках и притоках Западного Буга. На Вилии и Березине наблюдается небольшой (1-2 см за сутки) спад уровней воды.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды, на Вилии у д. Стешицы уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.