Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 февраля

25 февраля погоду ночью будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем +2..+8°С.

Атмосферное давление будет падать.

26 февраля ночью и утром на большей части страны, днем по востоку сохранится влияние атмосферного фронта. на остальной территории республики погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.

Облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем по востоку страны осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), слабый гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +3..+9°С.

27 февраля погоду в республике будут формировать атмосферные фронты. Облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью слабый гололед. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +1..+8°С.