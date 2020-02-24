Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 февраля
25 февраля погоду ночью будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем +2..+8°С.
Атмосферное давление будет падать.
26 февраля ночью и утром на большей части страны, днем по востоку сохранится влияние атмосферного фронта. на остальной территории республики погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.
Облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем по востоку страны осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), слабый гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +3..+9°С.
27 февраля погоду в республике будут формировать атмосферные фронты. Облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью слабый гололед. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +1..+8°С.
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▪ Опубликовано 24.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34736 | Новости в RSS.
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