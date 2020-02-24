Метеоновости
В ближайшие сутки будет отмечаться небольшой рост уровней воды
В истекший период (22-23 февраля) очистились от ледяных образований озеро Дривяты и река Пина у г. Пинск.
По состоянию на 24 февраля на Заславском и Чигиринском водохранилищах отмечается ледостав с закраинами.
На реках бассейнов Западной Двины, Западного Буга, Днепра, Сожа и Припяти наблюдается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см. В бассейне Немана отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки. На реках бассейнов Вилии и Березины происходит спад уровней воды.
Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.
В ближайшие сутки на большинстве рек будет отмечаться небольшой рост уровней воды.
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▪ Опубликовано 24.02.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34735
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