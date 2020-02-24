В ближайшие сутки будет отмечаться небольшой рост уровней воды

В истекший период (22-23 февраля) очистились от ледяных образований озеро Дривяты и река Пина у г. Пинск.

По состоянию на 24 февраля на Заславском и Чигиринском водохранилищах отмечается ледостав с закраинами.

На реках бассейнов Западной Двины, Западного Буга, Днепра, Сожа и Припяти наблюдается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см. В бассейне Немана отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки. На реках бассейнов Вилии и Березины происходит спад уровней воды.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие сутки на большинстве рек будет отмечаться небольшой рост уровней воды.