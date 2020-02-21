В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды

В истекшие сутки вскрылась Западная Двина в районе г. Сураж, а также очистилось от ледяных образований озеро Червоное.

По состоянию на 21 февраля забереги, ледостав с полыньями и закраинами отмечаются на реке Пина у г. Пинск, водохранилищах Чигиринское, Заславское, а также озере Дривяты.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см наблюдается на Днепре, большем протяжении Западной Двины, Припяти, отдельных участках Немана и Сожа, а также некоторых их притоках. На Вилии и Березине отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны на 9 см и 11 см соответственно.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, очищение водных объектов страны от ледяных образований продолжится.