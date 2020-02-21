Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 февраля

22 февраля ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно по северо-западной половине осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер южный, юго-западный ночью слабый до умеренного, днем сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - падать.

23 февраля погоду в республике будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Скандинавии. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью временами осадки, днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.

24 февраля погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавского полуострова, по югу республики сохранится влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики осадки (в основном мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный, днем в отдельных районах страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +2..+7°С.