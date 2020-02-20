В ближайшие сутки в уровенном и ледовом режимах рек существенных изменений не произойдет

По состоянию на 20 февраля забереги, ледостав с полыньями и закраинами отмечаются на Западной Двине в районе г. Сураж, водохранилищах Чигиринское, Заславское, а также озерах Червоное и Дривяты.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см за сутки наблюдается на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти, Соже у г. Гомель, а также некоторых их притоках и притоках Западного Буга. На Немане, Вилии и Березине отмечается небольшой (1-5 см за сутки) спад уровней воды и ровный их ход.

Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие сутки в уровенном и ледовом режимах рек существенных изменений не произойдет.