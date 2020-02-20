Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 февраля

21 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу скажется влияние фронтального раздела. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем по западу осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +3..+9°С.

22 февраля скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью слабые туман и гололед. Ветер юго-западный умеренный, днем преимущественно по северо-западной половине республики сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем +2..+8°С.

23 февраля погоду в республике будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Скандинавии. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти порывистый, временами сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +2..+8°С.