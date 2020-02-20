Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 февраля Облачно с прояснениями. Местами по республике небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +3..+8°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром -1..+1°C, днем +4..+6°C, вечером +2..+4°C.

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▪ Опубликовано 20.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34714 | Новости в RSS.

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