Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 февраля

20 февраля погоду в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем местами по республике небольшие осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +3..+8°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

21 февраля в ночные часы погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем с территории Польши на западную половину Беларуси ожидается перемещение очередной фронтальной системы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по востоку республики возможны небольшие кратковременные осадки (в основном мокрый снег), утром и днем по западной половине страны осадки (в основном дождь). Ночью слабые туман и гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3.. +3°С, максимальная днем +1.. +7°С.

22 февраля скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью слабые туман и гололед. Ветер юго-западный умеренный, днем преимущественно по северо-западной половине республике сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2.. +3°С, максимальная днем +2 ..+8°С.