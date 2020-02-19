В истекшие сутки очистилась от ледяных образований река Кривинка у д. Добригоры (приток Западной Двины)

В истекшие сутки очистилась от ледяных образований река Кривинка у д. Добригоры (приток Западной Двины).

По состоянию на 19 февраля забереги, ледостав с полыньями и закраинами сохраняются на Западной Двине в районе г. Сураж, водохранилищах Чигиринское, Заславское, а также озерах Червоное и Дривяты.

Повышение уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см наблюдается на большем протяжении Днепра и Припяти, отдельных участках Западной Двины, Немана, Вилии, Березины и Сожа, а также на большинстве их притоков.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие сутки в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет, разрушение ледяных образований продолжится.