Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 февраля

19 февраля погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в отдельных районах по северу небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем +3..+8°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

20 февраля на территории республики скажется влияние малоактивных фронтальных систем, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, преимущественно по западу, утром и днем во многих районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +1..+7°С.

21 февраля в ночные часы погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем с территории Польши на западную половину Беларуси ожидается перемещение очередной системы атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах по юго-востоку небольшие кратковременные осадки, утром и днем местами, преимущественно по западной половине республики, осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -4°С до +2°С, днем от 0°С до +7°С.